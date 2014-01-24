Вечерний огнестрел в Сумах: подробности от полиции В ходе драки, которая произошла вечером 13 мая возле одного из магазинов в Сумах, один из ее участников выстрелом из оружия ранил своего «оппонента» и скрылся с места происшествия.

Около 20.30 13 мая в полицию на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле одного из магазинов на улице Ивана Сирко, 4. В результате один из участников конфликта, 18-летний юноша, получил непроникающее огнестрельное ранение грудной клетки и был госпитализирован в торакальное отделение Сумской областной клинической больницы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники патрульной полиции быстро перекрыли район и по приметам задержали 16-летнего подростка. Установлено, что он из хулиганских побуждений во время конфликта выстрелом из сигнального пистолета, который был переоборудован для стрельбы патронами травматического действия, причинил телесные повреждения своему «оппоненту». Парня доставили в Сумской отдел полиции для установления обстоятельств совершения уголовного преступления. Установлены личности еще двух участников конфликта.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.