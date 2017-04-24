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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:071

Ахтырские полицейские задержали наркодилера

Полицейские разоблачили 28-летнего ахтырчанина, который занимался сбытом психотропных веществ.

В Ахтырский отдел полиции поступила оперативная информация, что один из местных жителей занимается сбытом наркотиков. Это решили проверить правоохранители и провели ряд следственно-оперативных мероприятий по реализации наркотических веществ, в результате чего мужчину задержали при попытке продажи амфетамина.

«Подозреваемому 28 лет, - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - В ходе санкционированного обыска его жилища, которое он снимал, работники полиции изъяли 60 граммов психотропных веществ, похожих на амфетамин, цена которого на «черном рынке» составляет более 30000 гривен. К тому же, изъято оборудование для взвешивания и фасовки психотропных веществ, пакетики с указанием цены указывали на то, что человек занимается их сбытом. Своей вины он не отрицал. А по такому виду деятельности, пояснил достаточно просто, что это хороший и быстрый способ обогащения».

Работники полиции устанавливают каналы поступления амфетамина к мужчине и его постоянных клиентов. Злоумышленнику уже объявили о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Наркотики
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