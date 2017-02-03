Трем членам «Східного корпусу» огласили подозрение в уголовных правонарушениях Главное управление Нацполиции в Сумской области эту информацию почему-то умолчало.

Нам ее подтвердил глава Сумской организации ОО «Східний корпус» Денис Сокур, который пообещал дать комментарии позже.

По его словам, лично ему подозрение вручили в хулиганских действиях и в угрозе убийством.

Речь идет о событиях о Сумском горсовете 10 мая.