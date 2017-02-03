Трем членам «Східного корпусу» огласили подозрение в уголовных правонарушениях

Нам ее подтвердил глава Сумской организации ОО «Східний корпус» Денис Сокур, который пообещал дать комментарии позже.
По его словам, лично ему подозрение вручили в хулиганских действиях и в угрозе убийством.
Речь идет о событиях о Сумском горсовете 10 мая.
Сегодня, 17 февраля, на заседании рабочей группы при облгосадминистрации, принято решение об обращении народных депутатов от Сум в Кабинет министров...
Уже два дня продолжается противостояние между перевозчиками и активистами ОО «Східний корпус»....