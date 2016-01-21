Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:36158

Завтра в Сумах будут пытаться повысить тарифы на маршрутки

Во вторник, 16 мая, в Сумах пройдет очередное заседание исполнительного комитета Сумского горсовета.

Среди 69 вопросов десять касаются повышения стоимости проезда в маршрутках. Их вынесли на рассмотрение перевозчики. Несмотря на разные «экономически обоснованные тарифы», все хотят стоимость проезда в 5 грн.

Начало исполкома в 10.00.

Экономика Исполком
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Сегодня, 13 июля, Заречный районный суд города Сумы остановил ряд решений исполкома, которыми утверждены временные тарифы для сумских жэков....

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В Сумах решили пока не поднимать тарифы на вывоз мусора
21.01.2016 12:02

В Сумах решили пока не поднимать тарифы на вывоз мусора

Сегодня, 21 января, на заседании исполкома Сумского горсовета планировалось рассмотреть проект решения о «О тарифах на услуги по организации сбора...

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«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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