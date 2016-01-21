Завтра в Сумах будут пытаться повысить тарифы на маршрутки Во вторник, 16 мая, в Сумах пройдет очередное заседание исполнительного комитета Сумского горсовета.

Среди 69 вопросов десять касаются повышения стоимости проезда в маршрутках. Их вынесли на рассмотрение перевозчики. Несмотря на разные «экономически обоснованные тарифы», все хотят стоимость проезда в 5 грн. Начало исполкома в 10.00.