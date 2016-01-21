Завтра в Сумах будут пытаться повысить тарифы на маршрутки

Среди 69 вопросов десять касаются повышения стоимости проезда в маршрутках. Их вынесли на рассмотрение перевозчики. Несмотря на разные «экономически обоснованные тарифы», все хотят стоимость проезда в 5 грн.
Начало исполкома в 10.00.
Сегодня, 29 марта, в Сумском горсовете проголосовали за изменения в составе исполкома....
Депутат Сумского горсовета Андрей Крамченков заявил, что будет инициировать отставку исполкома Сумского горсовета....
Сегодня, 13 июля, Заречный районный суд города Сумы остановил ряд решений исполкома, которыми утверждены временные тарифы для сумских жэков....
Исполнительный комитет Сумского городского совета провел закупку горюче-смазочных материалов и услуг по охране помещений....
Сегодня, 21 января, на заседании исполкома Сумского горсовета планировалось рассмотреть проект решения о «О тарифах на услуги по организации сбора...