В Сумах подростки пытались обокрасть кофейный автомат 12 мая, в полночь, патрульные получили сообщение о группе неизвестных, которые повредили кофейный автомат на улице Герасима Кондратьева.

Оперативно прибывшие на место вызова, инспекторы увидели поврежденный автомат и неизвестных, которые стояли рядом. Только заметив стражей порядка, молодые люди бросились наутек. Патрульные догнали и задержали их. Беглецами оказались двое несовершеннолетних ребят.

Инспекторы сразу вызвали на место происшествия родителей 14-и 13-летних юношей и следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Они признались, что это был 3-ий автомат, который они пытались обокрасть. По данному факту проводится проверка.