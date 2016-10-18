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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:41124

Сумские копы поймали виновника поножовщины

Патрульные задержали мужчину, который нанес ножевое ранение сумчанину.

Сообщение о драке патрульные получили 11 мая, около 20 часов, на улице Набережная реки Стрелки.

Как выяснилось, во время ссоры между двумя мужчинами один из них достал нож и нанес удар своему оппоненту, чем причинил ему телесные повреждения в виде колото-резаной раны грудной клетки. После этого преступник скрылся в неизвестном направлении. Стражи порядка сразу начали обследовать прилегающую территорию.

Через некоторое время, инспекторы получили сообщение о неизвестном, который, по улице Ахтырской, пристает к прохожим. На месте заявитель пояснил, что указанный мужчина пытался напасть на него, однако ему удалось выбить из его рук нож, после чего неизвестный зашел в один из домов на улице. Также, он сообщил, что одежда нападающего был в крови.

Стражи порядка последовали в подъезд, где также обнаружили капли крови. В одной из квартир, к которой вели следы крови, были открыты двери, а в середине был слышен шум.

Полицейские зашли в квартиру, где обнаружили окровавленного мужчину. У него была изрезана рука, при этом гражданин вел себя агрессивно. Инспекторы задержали его и вызвали скорую помощь вместе с следственно-оперативной группой.

Впоследствии, на место прибыл свидетель, который узнал в задержанном мужчину, который недавно нанес гражданину ножевое ранение.

По данному факту следователи открыли уголовное преступление по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК.

Право Поножовщина
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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