В Глухове бюджетники выступили против преследований со стороны мэра Терещенко

Об этом идет речь в открытом письме мэру Мишелю Терещенко, которое подписал весь коллектив управления, сообщает «Обозреватель».
Как говорится в обращении, начальника городского управления соцзащиты Ларису Громак уволили из-за анонимки.
«Коллектив управления социальной защиты населения выражает негодование по поводу информации, изложенной в анонимном письме. Грязь, которая была написана в анонимке, вылита на каждого из нас. Возможно, кто-то хочет нас поссорить, чтобы мы искали врагов внутри коллектива», – написали работники управления.
Соцработники Глухова в обращении к Терещенко настаивают на недопустимости вмешательства в работу управления.
«Благодаря работе Громак и коллективу, которым она руководит, в полном объёме реализуются государственные программы соцзащиты населения. Вмешательство из вне в работу коллектива – недопустимо», – заявили соцработники.
13 мая комиссия в составе 5 человек приняла решение уволить начальника управления соцзащиты, ссылаясь в основном на информацию в анонимном письме.