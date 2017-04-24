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В Глухове бюджетники выступили против преследований со стороны мэра Терещенко

Работники управления социальной защиты Глуховского горсовета выступили против увольнения своего начальника Ларисы Громак.

Об этом идет речь в открытом письме мэру Мишелю Терещенко, которое подписал весь коллектив управления, сообщает «Обозреватель». 

Как говорится в обращении, начальника городского управления соцзащиты Ларису Громак уволили из-за анонимки.

«Коллектив управления социальной защиты населения выражает негодование по поводу информации, изложенной в анонимном письме. Грязь, которая была написана в анонимке, вылита на каждого из нас. Возможно, кто-то хочет нас поссорить, чтобы мы искали врагов внутри коллектива», – написали работники управления.

Соцработники Глухова в обращении к Терещенко настаивают на недопустимости вмешательства в работу управления.

«Благодаря работе Громак и коллективу, которым она руководит, в полном объёме реализуются государственные программы соцзащиты населения. Вмешательство из вне в работу коллектива – недопустимо», – заявили соцработники.

13 мая комиссия в составе 5 человек приняла решение уволить начальника управления соцзащиты, ссылаясь в основном на информацию в анонимном письме.

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