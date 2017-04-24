На Сумщине брат убил собственную сестру и не только По ходатайству прокуратуры мужчину, совершившего двойное убийство, взяли под стражу.

Сотрудники полиции 13 мая 2017 года в 06 час. 55 мин. получили от медицинского работника сообщение о том, что в одном из домов в с. Боромля Тростянецкого района обнаружен труп 33-летней хозяйки со следами насильственной смерти. Правоохранители, которые безотлагательно прибыли на место происшествия, в ходе проведения осмотра указанного домохозяйства в одном из сараев обнаружили еще один труп 39-летнего мужчины, который уже находился там длительное время.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями удалось установить и задержать мужчину, который причастен к обоим убийствам. Им оказался 36-летний родной брат убитой женщины, который проживал с ней в одном доме. Задержанный признался, что своего собутыльника он лишил жизни еще 17 января текущего года. Они вместе выпивали, а затем между ними возник конфликт, который задержанный решил завершить топором, нанеся потерпевшему несколько ударов по шее и голове. Бездыханное тело товарища замотал в одеяло, связал веревкой и перенес в сарай.

Что касается сестры, то мужчина объяснил, что она болела эпилепсией, врачи запретили ей употреблять алкоголь, однако она, пренебрегая запретом, зачастую злоупотребляла водкой. В этот день, вернувшись домой, мужчина застал свою сестру уже за рюмкой. Это изрядно его разозлило, он взял палку и нанес ей несколько ударов, после чего добивал еще ногами и руками. По словам односельчан, брат и сестра вели аморальный образ жизни, злоупотребляли алкоголем.

Как сообщил первый заместитель руководителя Ахтырской местной прокуратуры Александр Плескач, задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 и п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство и убийство лицом, ранее совершившим умышленное убийство) УК Украины. По ходатайству прокуратуры сегодня, 15 мая 2017 года, подозреваемый взят под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры области.