В Конотопе поймали двух наркоманов За незаконное хранение наркотических веществ работники полиции открыли уголовные производства в отношении 28-летнего жителя района и 33-летнего конотопчанина.

Во время патрулирования районного центра полицейский наряд остановил 28-летего жителя района, у которого в кармане куртки они обнаружили около 10 г каннабиса. Последний рассказал полицейским, что сверток с наркотиками накануне нашел в одном из микрорайонов города и оставил себе на всякий случай.

Еще одного ценителя наркозелья разоблачил участковый офицер полиции. При осмотре личных вещей 33-летнего местного жителя полицейский обнаружил бумажный сверток с измельченным веществом зеленого цвета, внешне похожим на марихуану, а также самодельное устройство для курения наркорастений. Мужчина объяснил, что прошлым летом на пустыре нашел растения дикорастущей конопли. Собрав и высушив их, человек периодически употреблял наркотическое зелье путем курения.

Запрещенные вещества работники полиции изъяли и направили на экспертизу. Сейчас указанные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований. По каждому из них начато уголовное производство в соответствии с ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта), санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.