На Сумщине нашли два устаревших боеприпаса В течение 15 мая на Сумщине граждане обнаружили гранату и артснаряд времен Второй мировой войны. Взрывоопасные предметы были найдены в Глуховском и Кролевецком районах.

В 13:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета неподалеку пгт Шалыгино Глуховского района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это граната РПГ-40. На нее наткнулся житель поселка во время заготовки дров в лесу на расстоянии 4 км от жилых домов.

А в 18:27 на линию экстренного вызова «101» поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета вблизи с. Спасское Кролевецкого района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это артснаряд калибра 80 мм. На него наткнулся агроном местного сельхозпредприятия во время проведения полевых работ в 8 км от жилых домов.

В обоих случаях на местах обнаружения боеприпасов выставлена охрана, предоставленные заявки на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже прикасаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».