В Сумах на Бандеры столкнулись два авто

Известно, что столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие. Подробности позже…
Сегодня, 15 мая, автомобиль протаранил забор стоянки....
Сегодня, около 9 часов утра, на ул. Харьковская перед светофором возле остановки «ул. Даргомыжского» (бывшая «Сумсельмаш») произошло ДТП с участием...
На 9-летнего парня наехал иномарка среди бела дня....
Сегодня, 15 мая, около 8 часов утра, перед перекрестком ул. Харьковская и Прокофьева произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Opel»...
Водитель и его пассажиры с целью избежать сначала административной, а затем и уголовной ответственности дважды пытались сбежать от патрульных....