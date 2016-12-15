На Сумщине шесть школ будут учить по-новому

По словам первого заместителя председателя облгосадминистрации Александра Марченко, пока подписано шесть меморандумов с народными депутатами Украины о сотрудничестве в реализации проектов в учебных заведениях Сумщины. В частности, это Краснопольская общеобразовательная школа I-III степеней; Недригайловская специализированная общеобразовательная школа I-III степеней; Хотинская специализированная школа I-III степеней; Николаевская специализированная школа I-III ступеней Белопольского района; Шосткинский учебно-воспитательный комплекс: специализированная школа III ступеней-лицей и Роменская общеобразовательная школа I-III ступеней №7.
«Рисков относительно целесообразности разработки таких проектов и их финансирования нет, ведь они размещены в крупных общинах и городах, которые потенциально должны стать центрами будущих общин», - отметил перед собравшимися чиновник.
Он подчеркнул, что срок реализации инициатив - от двух до трех лет и предусматривает финансирование из разных источников. Проекты имеют целью комплексное решение по энергомодернизации учебного заведения, проведение внутреннего ремонта, сетей, двор и обустройство спортивной площадки.
Как добавил заместитель председателя облгосадминистрации Николай Подопригора, процесс реформирования не заканчивается на новой форме, а предполагает и изменения в содержании образования. Это также новый методический подход, повышение квалификации педагогов и т.п. Всего с начала нового учебного года это должны быть школы полного дня - с содержательными внешкольной и спортивной составляющими.
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