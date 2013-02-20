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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Старейшая жительница Лебединщины отпраздновала свой 104-й день рождения

15 мая свой 104-й день рождения праздновала самая старшая жительница Лебединщины Александра Филипповна Харченко.

В адрес именинницы поступило немало теплых слов и искренних пожеланий от родных и друзей. В этот день посетили Александру Филипповну с поздравлениями и подарками представители районной власти и местного самоуправления: директор районного территориального центра социального обслуживания Петр Лапоног и Михайловский сельский голова Владимир Билык. Они передали поздравления от председателя райгосадминистрации Виктора Химича и председателя районного совета Василия Калиты, вручили подарки, цветы, пожелали крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия.

Александра Филипповна рассказала о своей нелегкой, долгой жизни, ведь пришлось пережить и голод, и войну...

Родилась она в с. Михайловка 15 мая 1913 года. Проживает в настоящее время с сестрой и племянником. Как рассказывала сама Александра Филипповна, семья жила бедно, было очень трудно, но отец прикладывал все усилия, чтобы обеспечить своих детей, а их было восемь. Двое братьев умерли во время Голодомора, один считается пропавшим без вести во время Второй мировой войны. Сама Александра Филипповна работала на принудительных работах в Германии. Затем, в 1945 году вернулась на родину, в свое родное село, где проживает до сих пор. В послевоенные годы, как и все в деревне, работала в колхозе. Как призналась сама Александра Филипповна, все события переживала при поддержке высших сил. Вера в Бога, позитивное отношение к жизни, наверное, и стали решающими причинами достижения такого почтенного возраста. Долгожительница активная, жизнерадостная, имеет очень хорошую память...

Общество Долгожители
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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