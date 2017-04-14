Цитаты великих: мэру Сум напомнили его обещание о повышении проезда в маршрутках Сегодня, 16 мая, под стенами мэрии собрались сумчане, протестующие против повышения тарифов на проезд в городских маршрутках.

Митинг, назначенный на 8 утра, собрал совсем немного желающих попротестовать – всего около двух десятков активистов. Самые активные принесли несколько шин, из которых соорудили небольшую пирамиду перед входом в мэрии. Кроме того, сумчане написали мелом надпись «Хрен вам, а не проїзд по 5 грн. О.Лисенко», процитировав мэра Сум Александра Лысенко, который еще в марте был против повышения стоимости проезда в маршрутках.

После этого активисты решили идти на исполком, где сегодня планируется рассмотреть проекты решения о повышении.