Цитаты великих: мэру Сум напомнили его обещание о повышении проезда в маршрутках

Митинг, назначенный на 8 утра, собрал совсем немного желающих попротестовать – всего около двух десятков активистов. Самые активные принесли несколько шин, из которых соорудили небольшую пирамиду перед входом в мэрии. Кроме того, сумчане написали мелом надпись «Хрен вам, а не проїзд по 5 грн. О.Лисенко», процитировав мэра Сум Александра Лысенко, который еще в марте был против повышения стоимости проезда в маршрутках.
После этого активисты решили идти на исполком, где сегодня планируется рассмотреть проекты решения о повышении.
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