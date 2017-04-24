Сумское предприятие попало под антироссийские санкции

Этим указом под санкции на три года попало предприятие ООО «Эффективные решения Сумы»,
ЕГРПОУ 37654974, г. Сумы, ул. Ремесленная, 35-2.
Для него предусмотрены:
1) блокировка активов - временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
2) ограничение торговых операций;
3) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
4) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
5) ограничения или прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;
6) запрет осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также государственных закупок в других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которой применены санкции согласно этому Закону;
7) прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
8 ) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
Этим же указом в Украине запретили mail.ru, 1С, российские соцсети Вконтакте, Одноклассники и т.д.