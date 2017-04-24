Сумское предприятие попало под антироссийские санкции Сегодня, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко подписал указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"»

Этим указом под санкции на три года попало предприятие ООО «Эффективные решения Сумы»,

ЕГРПОУ 37654974, г. Сумы, ул. Ремесленная, 35-2.

Для него предусмотрены:

1) блокировка активов - временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

2) ограничение торговых операций;

3) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

4) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

5) ограничения или прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

6) запрет осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также государственных закупок в других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которой применены санкции согласно этому Закону;

7) прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

8 ) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Этим же указом в Украине запретили mail.ru, 1С, российские соцсети Вконтакте, Одноклассники и т.д.