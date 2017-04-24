В Конотопе провокаторы сорвали сессию горсовета В рамках уголовного производства правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, которое произошло в Конотопе.

Сегодня, 16 мая, в сессионном зале Конотопского горсовета в 10:00 должно было состояться пленарное заседание 24-й сессии городского совета, но оно не состоялось, поскольку подавляющее большинство депутатов не пришло на заседание. Зато в зале присутствовала группа лиц, спровоцировавших столкновения и которые облили нескольких людей жидкостью красного цвета. Среди пострадавших также депутаты и общественные активисты.

Указанные сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины. В настоящее время ситуация под контролем правоохранителей, на место происшествия незамедлительно выехали начальник отдела прокуратуры Сумской области и руководство ГУ НП в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.