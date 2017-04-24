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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:10270

В Конотопе провокаторы сорвали сессию горсовета

В рамках уголовного производства правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, которое произошло в Конотопе.

Облитая краской активистка Инна Панченко

Сегодня, 16 мая, в сессионном зале Конотопского горсовета в 10:00 должно было состояться пленарное заседание 24-й сессии городского совета, но оно не состоялось, поскольку подавляющее большинство депутатов не пришло на заседание. Зато в зале присутствовала группа лиц, спровоцировавших столкновения и которые облили нескольких людей жидкостью красного цвета. Среди пострадавших также депутаты и общественные активисты.

Указанные сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины. В настоящее время ситуация под контролем правоохранителей, на место происшествия незамедлительно выехали начальник отдела прокуратуры Сумской области и руководство ГУ НП в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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