Пограничники задержали россиянина, которого разыскивали правоохранители Молдовы В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали россиянина, которого разыскивает Интерпол.

15 мая в пункт пропуска «Бачевск» на выезд из Украины микроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter», как пассажир, прибыл гражданин Российской Федерации. В отношении него при осуществлении мероприятий пограничного контроля сработала база данных Интерпола.

По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Республику Молдова для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью второй статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Молдова.

Кроме этого, в ходе проведения углубленного изучения предоставленного русским паспортного документа, пограничники обнаружили поддельную отметку Госпогранслужбы о пересечении государственной границы Украины.

О выявленном противоправное деянии1, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции.

Сейчас 35-летний россиянин задержан, после проведения процессуальных действий в установленном порядке передан компетентным органам.