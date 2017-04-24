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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:36148

На Сумщине пройдут международные гонки на «скорых»

На Сумщине с 31 мая по 2 июня состоятся Всеукраинские соревнования бригад экстренной (скорой) медицинской помощи с международным участием «Сумское медицинское ралли-2017».

Об этом сообщила во время заседания оргкомитета по вопросам проведения соревнований заместитель председателя облгосадминистрации Ирина Купрейчик.

«Это беспрецедентные для нашей области соревнования в рамках международной научно-практической конференции по вопросам оказания экстренной медицинской помощи и деятельности службы медицины катастроф в зоне АТО, - подчеркнул начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко. - В мероприятии примут участие 7 международных команд - из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Молдовы, Беларуси и Казахстана, а также представители Всемирной организации здравоохранения, тренеры из европейских стран, США».

В гонке карет скорой помощи международного класса будут соревноваться 40 команд со всех уголков Украины. Предполагается в рамках этих мероприятий и приезд Министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Торжественное открытие соревнований состоится 31 мая на площади Независимости областного центра.

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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