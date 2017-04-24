Семья глазами ребенка: в Сумском НПО назвали имена лучших юных художников-2017 По многолетней традиции в Международный день семьи в ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» состоялась церемония награждения участников одного из самых любимых общезаводских социальных проектов – конкурса детского рисунка. Активное участие в этом творческом состязании принимают не только юные художники, но и взрослые, которые оживленно поддерживают конкурсантов на этапе голосования. В этот раз дети сумских машиностроителей фантазировали на тему: «Когда моя семья вместе».

Конкурс рисунка прошел на предприятии уже восьмой раз подряд. Нынешнее творческое задание детвора выполнила на отлично, представив на рассмотрение жюри 114 непревзойденных работ, преисполненных глубокой любви к своим семьям. К тому же дети не ограничивались только красками, карандашами и фломастерами. Многие участники креативили от души, применив не только интересные методики изображения, но и весьма оригинальные материалы. Например, на рисунках юных авторов нашлось место и пластилину, и соленому тесту, и даже семечкам подсолнуха.

«На предприятии существует ряд социальных проектов для детворы, которые уже давно стали неотъемлемой частью нашего досуга. Конкурс рисунка – один из них. Дети сумских машиностроителей ежегодно с нетерпением ждут его старта и, конечно же, не меньше надеются войти в число призеров на его финише. Рисунки, предоставленные ребятами на нынешнее творческое соревнование, в очередной раз показали, что такие проекты необходимо поддерживать и развивать несмотря ни на что. Они объединяют, вдохновляют, придают сил и дают понять, что на самом деле ценно в нашей жизни», – отмечает генеральный директор СНПО, председатель жюри конкурса Алексей Цымбал.

К художественному турниру приобщились юные участники в возрасте от 4 до 14 лет. Каждый из них в зависимости от умений и навыков стремился показать замечательный мир, в котором живет его семья, изобразить совместные увлечения, любимые места и т.п.

«Каждый раз мы предлагаем малышам новую тему для полета фантазии. И из года в год дети не прекращают удивлять своими интересными решениями, а еще искренностью и, безусловно, одаренностью. Так что неудивительно, что в данном конкурсе никогда не бывает проигравших. Всем без исключения маленьким художникам предприятие подготовило подарки для развития творческих способностей, презентовало юбилейную книгу о Сумском НПО, а также порадовало разнообразными вкусностями», – говорит председатель профсоюзного комитета «Машметалл» Иван Совгира.

Вместе с тем были предусмотрены и особые призы для лидеров конкурса, а их уже традиционно одиннадцать. Собственно, жюри определяло тройку лидеров в каждой возрастной группе: младшей (4-6 лет), средней (7-10 лет) и старшей (11-14 лет).

В этом году судей очаровали рисунки 5-летней Полины Горячей, 7-летнего Александра Дутова и 12-летнего Игоря Бездидько. Именно они и поднялись на победный пьедестал. Вторые места в свою очередь заняли Даниил Бубненко (5 лет), Мария Косогорова (7 лет), а также Александра Пономаренко (13 лет). А вот бронзовые награды завоевали 5-летняя Дарья Гасай, 7-летний Евгений Луника и 11-летняя Валерия Грабецкая. Выбрали члены жюри и победителя в номинации «За оригинальность художественного решения». Им, в частности, стала Дарья Шепилова (7 лет), которая создала яркую композицию, где папе отвела роль самовара, а маме и деткам – чайного сервиза.

Судьба еще одного специального приза была исключительно в руках сумских машиностроителей. Именно от их активности во время Интернет-голосования на сайте «Социальная ответственность СНПО» зависело, кто получит звание «Народный любимец». Согласно предпочтениям трудового коллектива предприятия, этот почетный титул достался 8-летней Дарье Куропятник, подготовившей на конкурс рисунок, на котором прочно переплелись любовь к собственной семье и Украине.

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