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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:25152

Сумские патрульные учили безопасности на дороге первоклашек

С 8 по 14 мая в школе № 27 г. Сумы проходила Неделя безопасности движения.

В фойе был оформлен информационный стенд «Безопасность на дороге», в школьной библиотеке в течение недели действовала выставка литературы «Осторожно на дороге». Классные руководители провели в коллективах воспитательные часы «Сохрани жизнь». Для учащихся 3-4-х классов агитбригада Юных инспекторов движения подготовила выступление.

Но самые яркие впечатления остались у первоклассников от встречи с представителями патрульной полиции. Надолго запомнятся школьникам проверка знаний правил дорожного движения, ознакомление с оснащением машины. Самыми счастливыми были те, кому выпало дать сигнал и предупреждение из громкоговорителя мнимым нарушителям.

Право Школа № 27
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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