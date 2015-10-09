Сумские патрульные учили безопасности на дороге первоклашек

В фойе был оформлен информационный стенд «Безопасность на дороге», в школьной библиотеке в течение недели действовала выставка литературы «Осторожно на дороге». Классные руководители провели в коллективах воспитательные часы «Сохрани жизнь». Для учащихся 3-4-х классов агитбригада Юных инспекторов движения подготовила выступление.
Но самые яркие впечатления остались у первоклассников от встречи с представителями патрульной полиции. Надолго запомнятся школьникам проверка знаний правил дорожного движения, ознакомление с оснащением машины. Самыми счастливыми были те, кому выпало дать сигнал и предупреждение из громкоговорителя мнимым нарушителям.
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