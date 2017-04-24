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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:34162

По событиями в Конотопском горсовете полиция открыла уголовное производство

Во время пленарного заседания сессии в Конотопской городском совете злоумышленники облили краской лица присутствующих на мероприятии одного из депутатов областного совета и местной общественной активистки.

В полиции такие действия квалифицировали как хулиганские, и уже открыли соответствующее уголовное производство.

Начальник ГУНП в Сумской области Николай Лушпиенко, учитывая сложившуюся ситуацию, своим приказом назначил проведение служебного расследования силами аппарата Главного управления полиции области с привлечением представителей общественности и членов депутатского корпуса Конотопа. Цель - проанализировать и дать объективную оценку действиям полицейских по охране общественного порядка во время проведения мероприятия.

Сейчас в Конотоп выехали сотрудники следственного управления ГУНП и областной прокуратуры для сбора материалов по уголовному производству, начатому по ст.296 ч.2 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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