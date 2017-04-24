В Ромнах поймали вора, обокравшего арендуемую квартиру Арендуя квартиру в Ромнах, 31-летний житель Недригайлова решил ее обокрасть.

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 62-летняя жительница города. Пенсионерка рассказала, что сдавала квартиру в аренду молодой семье, а после того как они отдали ей ключи и съехали, впоследствии она обнаружила пропажу дорогостоящей техники, в частности стиральной машины, холодильника, пылесоса, утюга, колонок из квартиры и скутера из гаража.

Правоохранители быстро разыскали съемщиков квартиры. Это были жители соседнего района. Во время проверки сотрудники полиции установили, что к краже причастен квартирант заявительницы, 31-летний житель Недригайлова, который признался в содеянном. Полицейским он рассказал, каждый раз, когда выносил из дома очередную вещь, жене говорил, что она сломалась, а сам шел ее продавать, несколько раз на рынок, несколько раз - в ломбард.

Сейчас следователи устанавливают общую сумму убытков, которую своими действиями нанес так называемый квартирант. А по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до трех лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.