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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00136

В Ромнах поймали вора, обокравшего арендуемую квартиру

Арендуя квартиру в Ромнах, 31-летний житель Недригайлова решил ее обокрасть.

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 62-летняя жительница города. Пенсионерка рассказала, что сдавала квартиру в аренду молодой семье, а после того как они отдали ей ключи и съехали, впоследствии она обнаружила пропажу дорогостоящей техники, в частности стиральной машины, холодильника, пылесоса, утюга, колонок из квартиры и скутера из гаража.

Правоохранители быстро разыскали съемщиков квартиры. Это были жители соседнего района. Во время проверки сотрудники полиции установили, что к краже причастен квартирант заявительницы, 31-летний житель Недригайлова, который признался в содеянном. Полицейским он рассказал, каждый раз, когда выносил из дома очередную вещь, жене говорил, что она сломалась, а сам шел ее продавать, несколько раз на рынок, несколько раз - в ломбард.

Сейчас следователи устанавливают общую сумму убытков, которую своими действиями нанес так называемый квартирант. А по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до трех лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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