Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1279

Сумские стритболисты квалифицировались в финал

13 мая в Харькове состоялся региональный отборочный этап «Восток» чемпионата Украины по баскетболу 3х3 среди студентов.

В соревнованиях приняли участие 12 команд из Харьковской, Сумской и Донецкой области. Сумскую область представляли мужская и женская команды – СумГУ.

У мужчин в турнире принимало участие девять команд, которые были разбиты на две группы по 4 и 5 команд. Мужская команда СумГУ попала в группу вместе с командами: ХПИ-1, ХНУВД-2, ХНУ Каразина и Краматорск.

В первой игре команда Ярослава Ковалёва потерпела обидное поражение не от самой сильной команды ХНУВД-2 10:11, чем поставила себя в сложную ситуацию при которой следующий проигрыш, скорее всего, разбивал надежды на выход из группы.

Во второй встрече турнира соперниками СумГУ была грозная команда ХПИ-1, которая негласно считалась фаворитом турнира, но сумские баскетболисты показали свою лучшую игру и победили со счетом 11:6. Дальше были повержены «краматорчане» 11:7 и ХНУ им. Каразина 12:4.

Из-за того, что ХПИ-1 обыграл ХНУВД-2 11:4, у трех команд (СумГУ, ХПИ-1 и ХНУВД-2) оказалось по три победы и одному поражении. Чтобы определить полуфиналистов пришлось считать дополнительные показатели (разницу мячей в личных встречах), по которым сумская команда заняла первое место.

Во второй группе в полуфинал попали ХПИ-3 и ХНУВД-1.

В первом полуфинале встречались СумГУ и ХНУВД-1. Несмотря на то, что фаворитами в этой игре были сумчане, победу и путевку в финал добыли харьковские баскетболисты, которые победили со счетом 11:7. Во втором полуфинале победу в «политеховском дерби» праздновали баскетболисты ХПИ-1, которые со счетом 11:8 одолели ХПИ-3.

В матче за 3-4 место СумГУ уступил в суперинтригующей игре ХПИ-3 9:11.

В финале легкую победу и звание победителей регионального этапа добыла команда ХПИ-1, которая победила ХНУВД-1 со счетом 15:9.

Несмотря на четвертое место, команда СумГУ квалифицировалась на финальные соревнования.

У девушек полноценных соревнований не получилось, из-за того, что в них приняло участие всего три команды: Харьковская государственная академия физической культуры (ХГАФК), Харьковский Национальный Университет (ХНУ) и СумГУ. Из-за малого количества команд было решено играть в два круга. В итоге, безоговорочным лидеров стала команда ХГАФК, которая победила во всех четырех матчах. СумГУ и ХНУ пришлось в очных встречах определить, кто будет на втором, а кто на третьем месте. В первой игре этих команд девчонки из СумГУ победили 6:5, но в ответной игре победу праздновали харьковские баскетболистки 4:8. Из-за худшей разницы в личных встречах сумчанки довольствовались третьим местом, но все равно квалифицировались в финальный этап.

20 мая в Киеве состоится финальный этап по баскетболу 3х3 среди студентов. В нем примут участие по 4 лучших команды (в каждой категории) из четырех регионов.

Спорт Стритбол
view counter

По тематике

В Путивле прошел турнир по стритболу
11.05.2017 12:52

В Путивле прошел турнир по стритболу

9 мая в центре Путивля прошли игры открытого первенства города по уличному баскетболу 3х3....

Команда «УАБД» снова первая в стритболе
20.06.2016 15:51

Команда «УАБД» снова первая в стритболе

19 июня в Сумах прошел рейтинговый турнир Украинской стритбольной лиги для сумских команд «Sumy Orange Ball — 2016»....

17.06.2016 17:44

В Сумах будут играть в уличный баскетбол

В воскресенье, 19 июня, в Сумах состоится отборочный этап Украиснкой стрибольной лиги «Sumy Orange Ball 2016»....

В Сумах играли в стритбол
15.09.2015 13:45

В Сумах играли в стритбол

11 сентября в рамках празднования дня физической культуры и спорта управление молодежи и спорта Сумской ОГА совместно с Сумским государственным...

В Сумах проведут стритбольный турнир
08.09.2015 11:36

В Сумах проведут стритбольный турнир

11 сентября в Сумах состоится турнир по стритболу «SSU Streetball Challenge»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
12:20 – 40 грн. 17:10 – 45 грн. 22:00 – 50 грн.
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 10:00
«Фантастическая любовь и где ее найти» Саймона Эбауда ( Великобритания, США, 2016)
«Фантастическая любовь и где ее найти» Саймона Эбауда ( Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:30
«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:05
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:45 14:25 19:30
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:55 – 45 грн. 19:40 – 50 грн.
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.