Сумские стритболисты квалифицировались в финал 13 мая в Харькове состоялся региональный отборочный этап «Восток» чемпионата Украины по баскетболу 3х3 среди студентов.

В соревнованиях приняли участие 12 команд из Харьковской, Сумской и Донецкой области. Сумскую область представляли мужская и женская команды – СумГУ.

У мужчин в турнире принимало участие девять команд, которые были разбиты на две группы по 4 и 5 команд. Мужская команда СумГУ попала в группу вместе с командами: ХПИ-1, ХНУВД-2, ХНУ Каразина и Краматорск.

В первой игре команда Ярослава Ковалёва потерпела обидное поражение не от самой сильной команды ХНУВД-2 10:11, чем поставила себя в сложную ситуацию при которой следующий проигрыш, скорее всего, разбивал надежды на выход из группы.

Во второй встрече турнира соперниками СумГУ была грозная команда ХПИ-1, которая негласно считалась фаворитом турнира, но сумские баскетболисты показали свою лучшую игру и победили со счетом 11:6. Дальше были повержены «краматорчане» 11:7 и ХНУ им. Каразина 12:4.

Из-за того, что ХПИ-1 обыграл ХНУВД-2 11:4, у трех команд (СумГУ, ХПИ-1 и ХНУВД-2) оказалось по три победы и одному поражении. Чтобы определить полуфиналистов пришлось считать дополнительные показатели (разницу мячей в личных встречах), по которым сумская команда заняла первое место.

Во второй группе в полуфинал попали ХПИ-3 и ХНУВД-1.

В первом полуфинале встречались СумГУ и ХНУВД-1. Несмотря на то, что фаворитами в этой игре были сумчане, победу и путевку в финал добыли харьковские баскетболисты, которые победили со счетом 11:7. Во втором полуфинале победу в «политеховском дерби» праздновали баскетболисты ХПИ-1, которые со счетом 11:8 одолели ХПИ-3.

В матче за 3-4 место СумГУ уступил в суперинтригующей игре ХПИ-3 9:11.

В финале легкую победу и звание победителей регионального этапа добыла команда ХПИ-1, которая победила ХНУВД-1 со счетом 15:9.

Несмотря на четвертое место, команда СумГУ квалифицировалась на финальные соревнования.

У девушек полноценных соревнований не получилось, из-за того, что в них приняло участие всего три команды: Харьковская государственная академия физической культуры (ХГАФК), Харьковский Национальный Университет (ХНУ) и СумГУ. Из-за малого количества команд было решено играть в два круга. В итоге, безоговорочным лидеров стала команда ХГАФК, которая победила во всех четырех матчах. СумГУ и ХНУ пришлось в очных встречах определить, кто будет на втором, а кто на третьем месте. В первой игре этих команд девчонки из СумГУ победили 6:5, но в ответной игре победу праздновали харьковские баскетболистки 4:8. Из-за худшей разницы в личных встречах сумчанки довольствовались третьим местом, но все равно квалифицировались в финальный этап.

20 мая в Киеве состоится финальный этап по баскетболу 3х3 среди студентов. В нем примут участие по 4 лучших команды (в каждой категории) из четырех регионов.