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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:32192

«СумДУ» вылетел из Студлиги

В Студенческой баскетбольной лиге Украины определился еще один полуфиналист среди мужских команд.

15 мая в Запорожье команда местного национального технического университета второй раз победила команду Сумского государственного университета 103: 82. Хозяева уже к большому перерыву набрали 19 очков преимущества. За третью 10-минутку гости отыграли 9 очков, но на большее сил не хватило. Напомним, в первом поединке также сильнее были запорожцы - 73:70. Так что именно они продолжают борьбу.

ЗНТУ (Запорожье) - СумГУ (Сумы) 103-82 (26-17, 29-19, 23-32, 25-14).

ЗНТУ: Быков Вадим - 21 Мясоедов - 21, Быков Виталий - 19 Кондраков - 19 Теряник - 9, Морозов - 8, Михеев - 6.

СумГУ: Кожемякин - 28 Стародуб - 22 Игнатченко - 16 Заяц - 8, Горовой - 6, Торба - 2.

Спорт Баскетбол
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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