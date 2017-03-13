«СумДУ» вылетел из Студлиги

15 мая в Запорожье команда местного национального технического университета второй раз победила команду Сумского государственного университета 103: 82. Хозяева уже к большому перерыву набрали 19 очков преимущества. За третью 10-минутку гости отыграли 9 очков, но на большее сил не хватило. Напомним, в первом поединке также сильнее были запорожцы - 73:70. Так что именно они продолжают борьбу.
ЗНТУ (Запорожье) - СумГУ (Сумы) 103-82 (26-17, 29-19, 23-32, 25-14).
ЗНТУ: Быков Вадим - 21 Мясоедов - 21, Быков Виталий - 19 Кондраков - 19 Теряник - 9, Морозов - 8, Михеев - 6.
СумГУ: Кожемякин - 28 Стародуб - 22 Игнатченко - 16 Заяц - 8, Горовой - 6, Торба - 2.
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