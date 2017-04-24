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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 17:21175

Предупреждение: 17-19 мая на Сумщине ожидаются заморозки

Синоптики предупреждают: ночью 17 мая заморозки ожидаются в Сумской и Черниговской областях. Следующие 2 дня ночные морозы будут еще в 4-х областях Украины.

Украинские синоптики предупреждают о заморозках в шести областях Украины в период с ночи 17 мая по 19 мая 2017 года. Об этом со ссылкой на данные Украинского гидрометеоцентра сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "Ночью 17 мая 2017 года в Черниговской и Сумской области, 18-19 мая 2017 года в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Как известно, погода на сегодня: 16 мая 2017 года на западе и севере Украины ожидаются дожди с грозами, в остальных регионах без осадков, температура днем от +16 до +21. Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала украинцам о том, что на территорию Украины надвигается холодный атмосферный фронт. По ее словам, особенно холодно будет ближайшей ночью в северной Украине и на западе, +3 +8 градусов. В центре, на востоке и юге ночью +9 +14 градусов. Дождей не будет, кроме Сумской и Харьковской областей. 

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