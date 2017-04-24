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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:58119

В Сумах поздравили с победами бойцов-чемпионов

Сегодня, 16 мая, состоялась встреча руководства области и города с чемпионами и призерами чемпионата Европы по грепплингу, финала Кубка Украины по панкратиону и бронзовым призером чемпионата Европы по каратэ Игорем Угничем.

На чемпионате Европы по грепплингу, в котором приняли участие более 400 спортсменов из 14 стран, сборная команда Украины в общем зачете заняла 3-е общекомандное место. В состав сборной, в которой 17 спортсменов, семь - представители Сумщины. Они получили 1 золотую, 2 серебряные и три бронзовые медали в личных зачетах.

В конце апреля в Виннице прошел финал Кубка Украины по панкратиону, в котором приняли участие более 250 спортсменов из 15 регионов Украины. В составе сборной Сумской области выступали 39 сумских панкратиастов, которые завоевали первое общекомандное место.

А в начале мая в Турции прошел чемпионат Европы по каратэ, в котором приняли участие 490 спортсменов из 43 стран. Сборная Украины завоевала 6 медалей - 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые и заняла 4-ое место в общем зачете. Сумчанин Игорь Угнич в составе сборной выступал в разделе командное кумитэ и стал бронзовым призером. По решению команды и тренерского состава завоеванный командой кубок был подарен нашему земляку. Это первая медаль в истории сумского каратэ из официальных турниров по каратэ WKF среди взрослых.

«Участвуя в соревнованиях международного уровня, вы не только демонстрируете свой профессионализм и выносливость, но и стойкость украинского народа. Поэтому мне особенно приятно, что вы, наши борцы, приложили немало усилий, чтобы принести эти награды в копилку украинских сборных и в книгу спортивных побед Сумщины», - отметил председатель ОГА Николай Клочко во время вручения почетных грамот.

Председатель областного совета Владимир Токарь, приветствуя спортсменов, отметил, что они являются примером для всех детей и молодежи. «Мне очень приятно находиться в этом зале. Я сам занимался долгое время спортом и знаю, что результаты достигаются «кровью и потом». В депутатском корпусе областного совета есть много спортсменов и руководителей федераций. Поэтому мы всегда стараемся помогать спортсменам и будем это делать в дальнейшем». Руководитель депутатского корпуса области пожелал спортсменам здоровья, высоких побед и чтобы все кубки из престижных соревнований они привозили в Сумскую область. Также Владимир Токарь выполнил почетную миссию - вручил спортсменам благодарности областного совета.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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