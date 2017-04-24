В Сумском пограничном отряде уволили срочников Сегодня, 16 мая, в Сумском пограничном отряде состоялись торжества по случаю увольнения в запас военнослужащих срочной службы.

Мероприятия были проведены на строевом плацу управления отряда, в которых приняли участие руководство и персонал пограничного отряда. Всего уволившиеся в запас 10 военнослужащих-срочников, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы.

Всего же в прошлом году в подразделения охраны государственной границы Сумского отряда были призваны 80 срочников. Сейчас 25 из них решили связать свою дальнейшую жизнь с границей, заключив контракты для прохождения военной службы по контракту в Государственной пограничной службе Украины. Остальные военнослужащие будут уволены в запас в октябре-ноябре текущего года.

Начальник Сумского отряда полковник Валерий Кравчук от имени всего коллектива отряда поздравил военнослужащих, увольняемых в запас, с завершением службы. Поблагодарил их за выполненные задания, добросовестную службу, настойчивость и самоотверженность, проявленные при выполнении задач по охране государственной границы, ведь большинство из них зарекомендовали себя грамотными и ответственными солдатами, которые стали надежными помощникам своих командиров и образцом для сослуживцев.

Участники мероприятия склонили головы перед героями-пограничниками, которые отдали свою жизнь за независимость Украины во время выполнения обязанностей в зоне проведения антитеррористической операции, почтив их минутой молчания.

Всех военнослужащих наградили грамотами. Также на адреса проживания родителей руководство отряда направит благодарственные письма.

В завершение мероприятия полковник Валерий Кравчук пожал руку каждому пограничнику-срочнику и пожелал крепкого здоровья, выдержки и несокрушимой силы духа, побед и новых свершений в гражданской жизни. Под аплодисменты личного состава управления отряда военнослужащие торжественным маршем выбыли для проведения расчета и последующего отбытия домой.