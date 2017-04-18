В Сумах маршрутки подорожали до 4 гривен

После двухчасового обсуждения члены исполкома проголосовали за повышение тарифов с 3 до 4 грн. При этом школьники 1-4 классов будут ездить по 2 грн.
Только по перевозчику ООО «СНГ-Автотранс» тариф повысили еще больше - 5 грн на маршруте № 51 «Прокофьева - Песчаное», по городу - 4 грн.
За были 10 членов, против только Владимир Штейнингер. Были приняты сразу 10 проектов решений по разным перевозчикам. Решение вступит в силу после подписания мэром и опубликования на сайте мэрии.
При этом член исполкома Виктор Волонтырец предложил повысить стоимость проезда, а уже потом пересчитать пассажиропоток, от которого зависит себестоимость перевозок.
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