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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:16952

В Сумах маршрутки подорожали до 4 гривен

Сегодня, 16 мая, Сумской исполком проголосовал за повышение стоимости проезда в маршрутках.

После двухчасового обсуждения члены исполкома проголосовали за повышение тарифов с 3 до 4 грн. При этом школьники 1-4 классов будут ездить по 2 грн.

Только по перевозчику ООО «СНГ-Автотранс» тариф повысили еще больше - 5 грн на маршруте № 51 «Прокофьева - Песчаное», по городу - 4 грн.

За были 10 членов, против только Владимир Штейнингер. Были приняты сразу 10 проектов решений по разным перевозчикам. Решение вступит в силу после подписания мэром и опубликования на сайте мэрии.

При этом член исполкома Виктор Волонтырец предложил повысить стоимость проезда, а уже потом пересчитать пассажиропоток, от которого зависит себестоимость перевозок.

Напомним, в марте мэр Сум Александр Лысенко, который сегодня голосовал за повышение тарифов, обещал перевозчикам «Хрен, а не 5 гривен». Обещание сдержал...

Экономика Маршрутки
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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