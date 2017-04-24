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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30198

На Сумщине поймали 5 переселенцев-мошенников

Прокуратурой разоблачен ряд фактов присвоения бюджетных средств переселенцами.

Сумской местной прокуратурой установлены факты завладения бюджетными средствами 5 лицами, перемещенных в Сумскую область с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции.

Указанные лица обратились в управление социальной защиты населения Сумского городского совета с письменным заявлением о назначении им ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, при этом ими умышленно, в нарушение действующего законодательства, не указано сведений о наличии в их собственности жилья в Сумской области.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Александр Вольченко, по результатам предварительного расследования в отношении указанных лиц в суд были направлены обвинительные акты, действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

В настоящее время 4 обвиняемых признали свою вину и добровольно заплатили более 110 тыс. грн, полученных преступным путем, поэтому были освобождены от уголовной ответственности. Одна обвиняемая отказалась добровольно платить присвоенные средства, по решению суда она признана виновной в мошенничестве. Кроме возмещения незаконно полученных средств, женщина также заплатит штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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