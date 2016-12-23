В Сумах повысили тарифы еще и «А-Муссону» Сегодня, 16 мая, исполком решил не ограничиваться только повышением тарифов на проезд в маршрутках.

После рассмотрение всех вопросов повестки дня, последними из которых были маршруточные, мэр Сум вдруг обнаружил, что исполком неправильно проголосовал за повышение тарифов на вывоз ТБО для ООО «Сервисресурс». Не хватило одного голоса, чего не заметил градоначальник. Поэтому он предложил вернуться к рассмотрению вопроса. Теперь за «корректировку» тарифа были 10 членов исполкома. Заодно рассмотрели еще раз и тарифы ООО «А-Муссон», и приняли их.

Теперь сумчане будут платить:

- для населения частного сектора тариф увеличился с 6,26 до 7,72 грн. в месяц с человека;

- для население многоквартирных жилых домов: с 9,13 до 10,85 грн;

- для бюджетных организаций: с 48,76 до 58,25 грн. за кубометр ТБО;

- для других потребителей – с 65,30 до 74,83 грн. за кубометр.