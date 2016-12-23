В Сумах повысили тарифы еще и «А-Муссону»

После рассмотрение всех вопросов повестки дня, последними из которых были маршруточные, мэр Сум вдруг обнаружил, что исполком неправильно проголосовал за повышение тарифов на вывоз ТБО для ООО «Сервисресурс». Не хватило одного голоса, чего не заметил градоначальник. Поэтому он предложил вернуться к рассмотрению вопроса. Теперь за «корректировку» тарифа были 10 членов исполкома. Заодно рассмотрели еще раз и тарифы ООО «А-Муссон», и приняли их.
Теперь сумчане будут платить:
- для населения частного сектора тариф увеличился с 6,26 до 7,72 грн. в месяц с человека;
- для население многоквартирных жилых домов: с 9,13 до 10,85 грн;
- для бюджетных организаций: с 48,76 до 58,25 грн. за кубометр ТБО;
- для других потребителей – с 65,30 до 74,83 грн. за кубометр.
Сегодня, 27 апреля, на заседании исполкома Сумского рассматривали проекты решений о повышении тарифов на вывоз ТБО....
КП «Горводоканал» сообщает о повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение....
ООО «А-Муссон» планирует увеличить тариф на услуги по вывозу мусора....
Постоянна комиссия по вопросам архитектуры, градостроительства, регулирования земельных отношений, природопользования и экологии Сумського горсовета предлагает отдать 37 соток сум ской...
Данный вопрос обсуждали на совещании, инициированном перевозчиками, обслуживающими городские автобусные маршруты....