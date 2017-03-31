Двое рецидивистов избили и ограбили жителя Недригайловщины Двое приятелей совершили разбойное нападение на дом жителя хутора Хусь, и, избив хозяина, завладели его имуществом.

В Недригайловское отделение полиции поздно ночью по телефону поступило анонимное сообщение о том, что на одном из хуторов района неизвестные выбили двери и окна в доме и залезли внутрь. После этого сообщения связь внезапно прервалась. По указанному адресу немедленно отправилась следственно-оперативная группа полиции, которая, прибыв на место, установила все обстоятельства случившегося. Как оказалось, около трех часов, двое неизвестных мужчин, выбив окно, проникли в дом 37-летнего местного жителя, избили его и завладели дорогим телефоном и газовым пневматическим пистолетом калибра 4,5 миллиметра. После совершенного злоумышленники быстро скрылись.

Через несколько часов правоохранители вычислили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались два местных жителя, одному из которых 36, а другому 38 лет. Оба мужчины нигде не работают, и уже были ранее неоднократно судимы за тяжкие преступления.

У одного из них изъяли мобильный телефон потерпевшего, а пистолет нашли при осмотре водоема, куда последние его выбросили.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Обоим злоумышленникам сообщено о подозрении. Сейчас мужчины задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины и находятся под стражей. За содеянное им может грозить лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.