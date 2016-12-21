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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5672

Самых старших сумчанок поздравили с Днем семьи и матери

Заместитель городского головы Ольга Волошина поздравили трех долгожительниц города с Днем матери и Международным днем семьи.

К уважаемым сумчанкам она наведалась вместе с главой благотворительного фонда «Милосердие» Раисой Вороненко.

Ядвига Бондаренко - полька, рожденный в Беларуси, 70 лет своей жизни отдала Украине. В годы Второй мировой войны – медсестра на 4-ом Украинском фронте. Война закончилась для нее в Венгрии. В мирное время всю свою жизнь посвятила семье и медицине, помогая людям. Больше всего, о чем мечтает госпожа Ядвига, - это мир на Украине, ставшей родиной для его потомков.

Лидия Круглова, жизнерадостная, приветливая женщина. Миновав свой 100-летний рубеж, не утратила интереса к жизни. Женщина с гордостью рассказывала гостям о своем роде, а особенно о брате - Владимире Голубничем, выдающемся спортсмене, который прославил Украину и Сумы.

В доме Марии Паньовиной гостей встретил синеглазый мальчик в вышиванке - праправнук Марии. Прожив нелегкую жизнь, она сумела вырастить четыре поколения достойных людей.

Хозяйки с удовольствием общались с гостями, делились воспоминаниями, благодарили всех за искренние слова поздравления. В дар сумчанки почтенного возраста получили сладости и... стихи о женской судьбе в исполнении автора Раисы Вороненко.

Сейчас 100-летний юбилей отметили пятнадцать жительниц города.

Общество 100-летний юбилей День матери
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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