Сумчане отличились на чемпионате Украины по боевому самбо Команда Сумской области в столице завоевала два первых места, четыре вторых и два третьих.

Молодежная сборная области (воспитанники Владимира Гордиенко) заняла третье командное место. «Золото» завоевали Дмитрий Коломиец (молодежь, 52 кг) и Василий Андрущенко (юниоры, 52 кг). «Серебро» - Влад Семенюк (молодежь, 59 кг), Денис Теницкий (юниоры, 48 кг), Андрей Ткаченко (юниоры, 56 кг), Виталий Житник (юниоры, 100 кг). «Бронза» - Вадим Самойленко (молодежь, 76 кг), Артем Черный (юниоры, 62 кг).