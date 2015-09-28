Сумчане отличились на чемпионате Украины по боевому самбо

Молодежная сборная области (воспитанники Владимира Гордиенко) заняла третье командное место.
«Золото» завоевали Дмитрий Коломиец (молодежь, 52 кг) и Василий Андрущенко (юниоры, 52 кг).
«Серебро» - Влад Семенюк (молодежь, 59 кг), Денис Теницкий (юниоры, 48 кг), Андрей Ткаченко (юниоры, 56 кг), Виталий Житник (юниоры, 100 кг).
«Бронза» - Вадим Самойленко (молодежь, 76 кг), Артем Черный (юниоры, 62 кг).
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