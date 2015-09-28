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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане отличились на чемпионате Украины по боевому самбо

Команда Сумской области в столице завоевала два первых места, четыре вторых и два третьих.

Молодежная сборная области (воспитанники Владимира Гордиенко) заняла третье командное место.

«Золото» завоевали Дмитрий Коломиец (молодежь, 52 кг) и Василий Андрущенко (юниоры, 52 кг).

«Серебро» - Влад Семенюк (молодежь, 59 кг), Денис Теницкий (юниоры, 48 кг), Андрей Ткаченко (юниоры, 56 кг), Виталий Житник (юниоры, 100 кг).

«Бронза» - Вадим Самойленко (молодежь, 76 кг), Артем Черный (юниоры, 62 кг).

Спорт Боевое самбо
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«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
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«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
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«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
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CINETECH+, 2D - 10:15
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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