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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:57244

В Сумах «батькивщинцы» хотят протянуть свого директора в Центр досуга молодежи

После увольнения предыдущего директора ЦДМ Марины Попатенко, которая уехала работать в Киев, стало известно о том, что на должность директора Центра мэр планирует поставить своего человека из партии «Батьківщина».

Свое видение дальнейшей ситуации высказала экс-директор ЦДМ Марина Попатенко в фейсбуке.

«Как экс-директор и просто как неравнодушный человек к развитию молодежи и осуществлению последовательной и системной молодежной работы не могу не прокомментировать ситуацию вокруг Сумского городского центра досуга молодежи.

Вчера, используя инструменты прозрачности и якобы участия молодежи, происходили вовсе не прозрачные процессы.

Без объявления конкурса активисты партийной молодежки (наверное, по случайному стечению той же политической силы, что и городской голова) пытались протянуть своего кандидата на должность руководителя Центра.

1. Должна быть прозрачная процедура. Информация на официальном сайте, сообщение в социальных сетях (именно там молодежь).

2. Определены сроки конкурса, кандидаты должны представить свое видение развития Центра.

3. Обсуждение с молодежью это вообще замечательно, только с представителями различных общественных организаций (а не только лояльных), тех, которые работают в городе и занимаются развитием молодежи и постоянным лоббированием молодежных вопросов.

4. Студенческое самоуправление обязательно должно быть приобщено к этому процессу, но широким кругом участников (университеты и колледжи). Мнение студенческого президента - это далеко не консолидированное мнение всех студенческих самоуправлений.

5. К процессу избрания очень бы хорошо включить людей, которые имеют опыт работы с молодежной сфере (конечно, не только чиновники).

Следующее - участие молодежи в формировании концепции деятельности и развития МЦ «Романтика».

Если хотим привлечь молодежь в не провести показушный процесс на камеру - подсказка.

1. Консультации в различных форматах с различными категориями молодежи (студенты, общественные организации, экстримщики, спортсмены, творческая молодежь и список можно продолжать) - формируем список пожеланий и видения.

2. Центр досуга молодежи является одним из показательных в Украине – поэтому, думаю, может прекрасно справиться с задачей совместно с молодежью города проводить такие встречи квалифицированно и обобщить все предложения.

3. Проработанную и обобщенную концепцию представить молодежи города (вариантов масса - публичные обсуждения, он-лайн голосования...).

4. Наверное, если восстанавливаем «Романтику» как молодежный центр, надо учитывать видение и концепцию развития молодежной инфраструктуры, которая формируется на государственном уровне. Здесь хорошо пригласить представителей других центров по Украине (бесценный опыт коллег) и Минмолодьспорта.

Возможно, что-то упустила, пишите в комментах к посту дополнения, главное - это открытый и публичный конкурс на должность директора Центра и публичное совместно молодежью формирование концепции деятельности и развития МЦ «Романтика».

Напомним, мэр Сум без конкурсов протащил на руководящие должности многих своих однопартийцев и членов фракции в горсовете – директора КП «Инфорсервис» Елену Дяговец, директора КП «Архитектура. Строительство. Контроль.» Владимира Никоненко, директоров департамента инфраструктуры сначала Юрия Шнитке, затем Григория Ярмеменко, директора департамента коммуникаций Антонину Кохан и др.

Общество Центр досуга молодежи
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