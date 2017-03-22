Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:17409

В Сумы приехали новые автобусы

Два новых «Атамана» приехали в сумское КП «Электроавтотранс».

Выиграла тендер на их поставку - киевская компания «Авто регион». Общая стоимость машин - почти 4 миллиона гривен. Это автобусы средней вместимости. Каждый из них рассчитан на 52 пассажира. Стоимость одного около 2 миллионов гривен. Сейчас автобусы находятся в автоучастке предприятия, говорится в сюжете UA:СУМИ.

В течение недели они будут зарегистрированы. По словам директора КП «Электроавторанс» Виталия Однорога, автобусы низкопольные, дизельные со стандартом Евро5. «Ориентировочно они начнут ездить в конце следующей недели. Хотели добавить один на маршрут из аэропорта до Барановки. И один на маршрут с Анновки или Веретеновку», - говорит он.

Транспортный эксперт Александр Мироненко говорит: «Автобусы не имеют 100-процентно низкий пол, есть ступеньки. Автобусы имеют маленькую вместимость. В часы пик они будут перегружены. Депо создает «зоопарк». Мы постоянно покупаем автобусы различных моделей. Это создает дополнительные расходы из-за необходимости иметь большое количество запчастей для различных транспортных средств и обучать техников и водителей на различные транспортные средства».

Напомним, последний раз город покупал автобусы в прошлом году. Это 4 «Атамана», за которые отдали 7,68 млн гривен. Три автобуса сейчас курсируют из центра на Барановку. Еще один от аэропорта до Барановки.

Всего сейчас на предприятии 21 автобус, из них 17 работают на дизельном топливе, 4 - на газу. Также Сумы ожидают поставку 4 больших автобусов пассажировместимостью более 100 человек. Аукцион должен был состояться 3 мая. Его притормозили из-за жалобы в Антимонопольный комитет фирмы-участника, чью заявку отклонили из-за отсутствия сертификата соответствия. Рассмотреть жалобу должны 23 мая. Тогда Антимонопольный комитет должен дать ответ, допускать ли предприятие к участию в тендере.

Общество Автобусы
view counter

По тематике

Сумы закупят маленькие дизельные автобусы по цене почти 2 млн. грн.
28.04.2017 14:21

Сумы закупят маленькие дизельные автобусы по цене почти 2 млн. грн.

КП «Электроавтотранс» в Сумах закупит два маленьких дизельных автобуса Атаман А092Н6 за 3 950 500. грн. (1,975 млн. грн. за...

19.04.2017 10:53

Стало известно, кто хочет поставлять Сумам автобусы

18 апреля в системе Prozorro состоялось раскрытие предложений участников в рамках тендеров на поставку КП «Электроавтотранс» Сумского городского совета четырех...

Сумы рискуют переплатить пару миллионов на закупке автобусов
14.04.2017 10:16

Сумы рискуют переплатить пару миллионов на закупке автобусов

Уже 18 апреля в 10 утра состоится раскрытие двух тендеров по закупке КП «Электроавтотранс» 4 больших и 2 маленьких автобусов,...

В сумских троллейбусах и автобусах можно расплатиться без наличных
06.04.2017 15:45

В сумских троллейбусах и автобусах можно расплатиться без наличных

В Сумах оплатить проезд в общественном транспорте отныне можно по QR-коду....

22.03.2017 11:47

Сумские власти не собираются улучшать комфорт в маршрутках

Получила ответ онлайн-петиция «Комфортне перевезення громадян у маршрутних автобусах»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
12:20 – 40 грн. 17:10 – 45 грн. 22:00 – 50 грн.
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 10:00
«Фантастическая любовь и где ее найти» Саймона Эбауда ( Великобритания, США, 2016)
«Фантастическая любовь и где ее найти» Саймона Эбауда ( Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:30
«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:05
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:45 14:25 19:30
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:55 – 45 грн. 19:40 – 50 грн.
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.