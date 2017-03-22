В Сумы приехали новые автобусы Два новых «Атамана» приехали в сумское КП «Электроавтотранс».

Выиграла тендер на их поставку - киевская компания «Авто регион». Общая стоимость машин - почти 4 миллиона гривен. Это автобусы средней вместимости. Каждый из них рассчитан на 52 пассажира. Стоимость одного около 2 миллионов гривен. Сейчас автобусы находятся в автоучастке предприятия, говорится в сюжете UA:СУМИ.

В течение недели они будут зарегистрированы. По словам директора КП «Электроавторанс» Виталия Однорога, автобусы низкопольные, дизельные со стандартом Евро5. «Ориентировочно они начнут ездить в конце следующей недели. Хотели добавить один на маршрут из аэропорта до Барановки. И один на маршрут с Анновки или Веретеновку», - говорит он.

Транспортный эксперт Александр Мироненко говорит: «Автобусы не имеют 100-процентно низкий пол, есть ступеньки. Автобусы имеют маленькую вместимость. В часы пик они будут перегружены. Депо создает «зоопарк». Мы постоянно покупаем автобусы различных моделей. Это создает дополнительные расходы из-за необходимости иметь большое количество запчастей для различных транспортных средств и обучать техников и водителей на различные транспортные средства».

Напомним, последний раз город покупал автобусы в прошлом году. Это 4 «Атамана», за которые отдали 7,68 млн гривен. Три автобуса сейчас курсируют из центра на Барановку. Еще один от аэропорта до Барановки.

Всего сейчас на предприятии 21 автобус, из них 17 работают на дизельном топливе, 4 - на газу. Также Сумы ожидают поставку 4 больших автобусов пассажировместимостью более 100 человек. Аукцион должен был состояться 3 мая. Его притормозили из-за жалобы в Антимонопольный комитет фирмы-участника, чью заявку отклонили из-за отсутствия сертификата соответствия. Рассмотреть жалобу должны 23 мая. Тогда Антимонопольный комитет должен дать ответ, допускать ли предприятие к участию в тендере.