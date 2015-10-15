Сумские ориентировщики отличились на чемпионате Украины Студенты Сумского государственного университета приняли участие в командном чемпионате Украины по спортивному ориентированию, который прошел в г. Коростышев Житомирской области.

По итогам соревнования Юрий Сердюк на длинной дистанции одержал победу. Юрий попал в состав юношеской сборной Украины по спортивному ориентированию и будет защищать честь страны на чемпионате Европы, который состоится в Словении в конце июня.

Юлия Карпенко и Елена Постельняк в составе эстафетной команды заняли второе место. Это позволило Юлии Карпенко выполнить норматив мастера спорта Украины.