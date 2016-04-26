В Сумах соревновались инвалиды

Спартакиада состояла из соревнований по 6 видам спорта: настольному теннису, шахматам, бомбаскету, армрестлингу, гиревому спорту, дартсу.
В соревнованиях принимали участие спортсмены из Конотопа, Ахтырки, Путивля, Ромен, Шостки, Белополья, Ямполя и Сум.
В соревнованиях по настольному теннису среди женщин лучшими стали:
I место - Гайдар Валентина (г. Сумы)
II место - Кудрявая Ольга (г. Сумы)
III место - Клиповая Алла (г. Сумы)
Среди мужчин:
I место - Максименко Владимир (г. Сумы)
II место - Быстров Леонид (г. Сумы)
III место - Маргарян Артур (г. Шостка)
В соревнованиях по бомбаскету в положении сидя среди женщин:
I место - Канивец Наталья (г. Ахтырка)
II место - Бойко Светлана (г. Конотоп)
III место - Шлипчак Людмила (г. Сумы)
Среди мужчин:
I место - Игнатенко Борис (г. Сумы)
II место - Захарченко Вячеслав (Ямпольский р-н)
III место - Мусиенко Николай (г. Сумы)
В соревнованиях по бомбаскету в положении стоя среди женщин:
I место - Шуругина Светлана (г. Шостка)
II место - Горбань Любовь (г. Сумы)
III место - Канивец Наталья (г. Ахтырка)
Среди мужчин:
I место - Стеценко Владимир (г. Сумы)
II место - Игнатенко Борис (г. Сумы)
III место - Мусиенко Николай (г. Сумы)
В соревнованиях по гиревому спорту в весовой категории до 70 кг:
I место - Карпизин Валерий (г. Шостка)
В соревнованиях по гиревому спорту в весовой категории до 90 кг:
I место - Коробков Алексей (г. Шостка)
II место - Бойко Николай (Ямпольский р-н)
III место - Ветров Сергей (г. Ахтырка)
В соревнованиях по гиревому спорту в весовой категории свыше 90 кг:
I место - Ющенко Василий (г. Сумы)
II место -Маргарян Артур (г. Шостка)
III место - Дарагин Сергей (г. Сумы)
В соревнованиях по шахматам среди мужчин
I место - Буцик Сергей (г. Сумы)
II место - Карпизин Валерий (г. Шостка)
III место - Долгий Петр (г. Сумы)
В соревнованиях по армрестлингу в весовой категории до 70 кг:
I место - Коваленко Роман (г. Конотоп)
В весовой категории до 90 кг:
I место - Бойко Николай (Ямпольский р-н)
II место -Ветров Сергей (г. Ахтырка)
III место - Стеценко Николай (Белопольский р-н)
В весовой категории свыше 90 кг:
I место - Быстров Леонид (г. Сумы)
II место - Маргорян Артур (г. Шостка)
III место - Шилкин Александр (. Шостка)
В соревнованиях по дартсу среди начальников отделений исполнительной дирекции Фонда наградили:
I место - Садовый Геннадий (Белопольский р-н)
II место -Коломиець Юрий (г. Ромны)
III место - Штанюк Александр (Ямпольский р-н)
В соревнованиях по дартсу в положении сидя среди женщин:
I место - Супрун Татьяна (г. Сумы)
II место - Бойко Светлана (г. Конотоп)
III место - Шлипчак Людмила (г. Сумы)
В соревнованиях по дартсу в положении сидя среди мужчин:
I место - Стеценко Владимир (г. Сумы)
II место - Ветров Сергей (г. Ахтырка)
III место - Игнатенко Борис (г. Сумы
В соревнованиях по дартсу в положении стоя среди женщин:
I место - Канивец Наталья (г. Ахтырка)
II место - Руденко Светлана (г. Ромны)
III место - Шлипчак Людмила (г. Сумы
В соревнованиях по дартсу в положении стоя среди мужчин:
I место - Шаповаленко Николай (г. Сумы)
II место - Лазовский Алексей (г. Конотоп)
III место - Володченко Александр (г. Ахтырка)
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