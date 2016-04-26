В Сумах соревновались инвалиды 15 мая была проведена V областная спартакиада среди инвалидов труда «Сила духа», которая проходила при поддержке управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в Сумской области, и Сумской областной организации физкультурно-спортивного общества «Спартак».

Спартакиада состояла из соревнований по 6 видам спорта: настольному теннису, шахматам, бомбаскету, армрестлингу, гиревому спорту, дартсу.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Конотопа, Ахтырки, Путивля, Ромен, Шостки, Белополья, Ямполя и Сум.

В соревнованиях по настольному теннису среди женщин лучшими стали:

I место - Гайдар Валентина (г. Сумы)

II место - Кудрявая Ольга (г. Сумы)

III место - Клиповая Алла (г. Сумы)

Среди мужчин:

I место - Максименко Владимир (г. Сумы)

II место - Быстров Леонид (г. Сумы)

III место - Маргарян Артур (г. Шостка)

В соревнованиях по бомбаскету в положении сидя среди женщин:

I место - Канивец Наталья (г. Ахтырка)

II место - Бойко Светлана (г. Конотоп)

III место - Шлипчак Людмила (г. Сумы)

Среди мужчин:

I место - Игнатенко Борис (г. Сумы)

II место - Захарченко Вячеслав (Ямпольский р-н)

III место - Мусиенко Николай (г. Сумы)

В соревнованиях по бомбаскету в положении стоя среди женщин:

I место - Шуругина Светлана (г. Шостка)

II место - Горбань Любовь (г. Сумы)

III место - Канивец Наталья (г. Ахтырка)

Среди мужчин:

I место - Стеценко Владимир (г. Сумы)

II место - Игнатенко Борис (г. Сумы)

III место - Мусиенко Николай (г. Сумы)

В соревнованиях по гиревому спорту в весовой категории до 70 кг:

I место - Карпизин Валерий (г. Шостка)

В соревнованиях по гиревому спорту в весовой категории до 90 кг:

I место - Коробков Алексей (г. Шостка)

II место - Бойко Николай (Ямпольский р-н)

III место - Ветров Сергей (г. Ахтырка)

В соревнованиях по гиревому спорту в весовой категории свыше 90 кг:

I место - Ющенко Василий (г. Сумы)

II место -Маргарян Артур (г. Шостка)

III место - Дарагин Сергей (г. Сумы)

В соревнованиях по шахматам среди мужчин

I место - Буцик Сергей (г. Сумы)

II место - Карпизин Валерий (г. Шостка)

III место - Долгий Петр (г. Сумы)

В соревнованиях по армрестлингу в весовой категории до 70 кг:

I место - Коваленко Роман (г. Конотоп)

В весовой категории до 90 кг:

I место - Бойко Николай (Ямпольский р-н)

II место -Ветров Сергей (г. Ахтырка)

III место - Стеценко Николай (Белопольский р-н)

В весовой категории свыше 90 кг:

I место - Быстров Леонид (г. Сумы)

II место - Маргорян Артур (г. Шостка)

III место - Шилкин Александр (. Шостка)

В соревнованиях по дартсу среди начальников отделений исполнительной дирекции Фонда наградили:

I место - Садовый Геннадий (Белопольский р-н)

II место -Коломиець Юрий (г. Ромны)

III место - Штанюк Александр (Ямпольский р-н)

В соревнованиях по дартсу в положении сидя среди женщин:

I место - Супрун Татьяна (г. Сумы)

II место - Бойко Светлана (г. Конотоп)

III место - Шлипчак Людмила (г. Сумы)

В соревнованиях по дартсу в положении сидя среди мужчин:

I место - Стеценко Владимир (г. Сумы)

II место - Ветров Сергей (г. Ахтырка)

III место - Игнатенко Борис (г. Сумы

В соревнованиях по дартсу в положении стоя среди женщин:

I место - Канивец Наталья (г. Ахтырка)

II место - Руденко Светлана (г. Ромны)

III место - Шлипчак Людмила (г. Сумы

В соревнованиях по дартсу в положении стоя среди мужчин:

I место - Шаповаленко Николай (г. Сумы)

II место - Лазовский Алексей (г. Конотоп)

III место - Володченко Александр (г. Ахтырка)