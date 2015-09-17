В Сумах отметили День науки 16 мая по случаю своего профессионального праздника в Сумской областной филармонии собралось немало ученых, известных и молодых ученых, аспирантов и студентов.

Поздравить ученых пришли глава ОГА Николай Клочко, заместитель председателя Сумского областного совета Татьяна Головко, депутаты облсовета и научная элита Сумщины. По словам Татьяны Ивановны, это профессиональный праздник людей, которые своим творческим трудом создают продукт, на котором базируется социально-экономическое развитие нашей области и государства в целом. «Без научных разработок не было бы развития ни экономического, ни социального, даже политического. Я очень рада, что научные работы пользуются большим спросом и настала пора информационно-научного прогресса. Мне приятно, что наша область движется только вперед», - обратилась к присутствующим заместитель председателя совета. Также чиновник пожелала ученым здоровья, вдохновения, вдохновения и найти себя в творческом поиске.

По словам председателя ОГА Николая Клочко, безусловно, есть недостатки и проблемы по недофинансирование отрасли из-за войны на Востоке Украины. Но есть главное - желание и студентов, и преподавателей к саморазвитию. «Я благодарю, что сумской науку поддерживают на достаточно высоком уровне, и она этого заслуживает. Рейтинги наших высших учебных заведений всегда достаточно высоки, и они популярны как по всей Украине, так и в мире», - сказал глава ОГА.

Председатель Совета ректоров Сумской области, ректор СумГУ, профессор Анатолий Васильев отметил, что праздник ученых - день, который объединяет всех ученых, и выразил искреннюю благодарность руководителям области за высокий уровень в подготовке к празднику. «На мой взгляд, такое уважение к ученым свидетельствует о глубоком понимании, что инновационное креативное развитие области без науки просто невозможно», - высказался Анатолий Васильевич.

Почетным гостем в этом году на празднование Дня науки стал известный ученый, ректор Национального академического университета имени Драгоманова, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины, наш земляк Виктор Андрущенко. Он присоединился к поздравлениям и подарил учебным заведениям свои книги.

За высокие достижения в научно-методической работе, профессионализм, весомый личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и по случаю Дня науки Татьяна Головко наградила знаками отличия Сумского областного совета лучших ученых региона.

Настоящая праздничная атмосфера продолжилась для всех присутствующих незабываемыми выступлениями известных артистов.