Сумчанам предлагают пройти военные учения по стандартам НАТО

По его словам, сейчас Вооруженные Силы Украины набирают контрактников для службы в 30-ой военной бригаде, в батальон, который будет проходить подготовку по стандартам НАТО. Контрактником может быть человек от 18 до 60 лет.
«Сначала бойцов этого батальона будут учить украинские специалисты, а затем и инструкторы НАТО, - отметил Сергей Шуляков. - Контрактники будут привлекаться к международным учениям, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области, вместе с подразделениями стран НАТО. Эти учения дадут возможность нашим военным повысить квалификацию, освоить мировые стандарты выполнения боевых задач в сложных условиях и стать лучшими специалистами».
Времени, чтобы стать специалистами международного класса, по словам Сергея Шулякова, у военных будет достаточно - более года обучения.
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