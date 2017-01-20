Сумчанам предлагают пройти военные учения по стандартам НАТО Об этом во время брифинга заявил временно исполняющий обязанности военного комиссара Сумского областного военкомата Сергей Шуляков.

По его словам, сейчас Вооруженные Силы Украины набирают контрактников для службы в 30-ой военной бригаде, в батальон, который будет проходить подготовку по стандартам НАТО. Контрактником может быть человек от 18 до 60 лет.

«Сначала бойцов этого батальона будут учить украинские специалисты, а затем и инструкторы НАТО, - отметил Сергей Шуляков. - Контрактники будут привлекаться к международным учениям, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области, вместе с подразделениями стран НАТО. Эти учения дадут возможность нашим военным повысить квалификацию, освоить мировые стандарты выполнения боевых задач в сложных условиях и стать лучшими специалистами».

Времени, чтобы стать специалистами международного класса, по словам Сергея Шулякова, у военных будет достаточно - более года обучения.