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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:4583

Плата за землю обогатила местные бюджеты почти на 90 миллионов гривен

Плата за землю занимает третье место по объемам поступлений в местную казну.

С начала 2017 года поступления от плательщиков упомянутого налога, состоящих на учете в Государственной налоговой инспекции в г. Сумах, составили 87,1 миллион гривен. В том числе, юридическими лицами уплачено 80,1 миллионов гривен, соответственно остальные 7 миллионов гривен - физическими лицами.

В частности, в местные бюджеты Сум и Сумского района уплачено 66,7 миллионов гривен платы за землю. Местная казна Белопольского района получила 10,2 миллиона гривен. Краснопольский район получил аналогичную сумму – 10,2 миллиона гривен указанного налога.

В инспекции напоминают, что с 21 марта 2017 года (дня опубликования в «Официальном вестнике Украины») вступила в силу новая редакция формы налоговой декларации по плате за землю с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Украины от 23.01.2017г. № 9.

Общество Налоги
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