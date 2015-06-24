Государство оказывают помощь пострадавшим во время Революции достоинства и членам их семей Министерство социальной политики обращает внимание на то, что в соответствии с действующим законодательством, пострадавшим участникам массовых акций гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года, и членам семей устанавливается единовременное пособие.

Государственная материальная помощь выплачивается ежегодно. Выплата в 2017 году единовременной денежной помощи лицам, которые имели право на ее получение в 2014-2016 годах, но не получили такую помощь, осуществляется с учетом неполученных сумм помощи.

В 2017 году лицам, получившим тяжкие телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста сумма выплат увеличена и составляет 160 000 гривен, для раненых средней тяжести сумма составляет 80 000 гривен. А лицам, получившим легкие телесные повреждения, побои, во время участия в массовых акциях гражданского протеста выплатят 48 000 гривен.

За дополнительными вопросами обращайтесь на правительственную «горячую линию» - многоканальный телефон 1545 или «горячую линию» Министерства социальной политики - телефон (044) 289-09-45.