На Сумщине лучше всех разгосударствливают газеты

Сейчас в области реформировано 8 редакций, 4 из них уже имеют свидетельства о регистрации в качестве вновь созданных предприятий.
К коллективам «Білопільщини» и «Голоса Посулля» (Недригайловский район) присоединились еще две - краснопольская газета «Перемога» и Великописаревская «Ворскла», которые получили свидетельство о регистрации новых предприятий.
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