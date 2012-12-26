На Сумщине лучше всех разгосударствливают газеты Сумщина имеет лучший показатель в Украине по темпам разгосударствления газет.

Сейчас в области реформировано 8 редакций, 4 из них уже имеют свидетельства о регистрации в качестве вновь созданных предприятий.

К коллективам «Білопільщини» и «Голоса Посулля» (Недригайловский район) присоединились еще две - краснопольская газета «Перемога» и Великописаревская «Ворскла», которые получили свидетельство о регистрации новых предприятий.