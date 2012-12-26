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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:5012

На Сумщине лучше всех разгосударствливают газеты

Сумщина имеет лучший показатель в Украине по темпам разгосударствления газет.

Сейчас в области реформировано 8 редакций, 4 из них уже имеют свидетельства о регистрации в качестве вновь созданных предприятий.

К коллективам «Білопільщини» и «Голоса Посулля» (Недригайловский район) присоединились еще две - краснопольская газета «Перемога» и Великописаревская «Ворскла», которые получили свидетельство о регистрации новых предприятий.

Общество СМИ
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14.07.2016 12:37

На Сумщине происходит рейдерский захват телеканала?

Журналисты Шостки протестуют против давления со стороны депутатов городского совета на свободу слова, их деятельность и увольнения руководителя ТРК «Акцент»....

Сумской журналист стал лауреатом олимпийского конкурса среди СМИ
06.01.2016 12:21

Сумской журналист стал лауреатом олимпийского конкурса среди СМИ

В конце декабря в Олимпийском доме Комиссией Национального олимпийского комитета «Средства массовой информации и пропаганда олимпийского движения» были подведены итоги...

27.06.2014 17:51

«Сумщина» лишилась поддержки облгосадминистрации

Глава Сумской облгосадминистрации Владимир Шульга инициировал выход Сумской облгосадминистрации из состава соучредителей областной общественно-политической газеты «Сумщина».... 5

Маховик лжи в российских СМИ раскручивается все сильнее
19.04.2014 12:23

Маховик лжи в российских СМИ раскручивается все сильнее

Система Путина создает ложь исторического масштаба – западные СМИ....

26.12.2012 18:18

На Сумщине власти готовятся к тому, что журналистов будут убивать

Под Сумами будет создан современный детский оздоровительный центр, где будут проходить оздоровление и реабилитацию без отрыва от учебного процесса дети... 35

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«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
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«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
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CINETECH+, 3D - 10:00
«Фантастическая любовь и где ее найти» Саймона Эбауда ( Великобритания, США, 2016)
«Фантастическая любовь и где ее найти» Саймона Эбауда ( Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:30
«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:05
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:45 14:25 19:30
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:55 – 45 грн. 19:40 – 50 грн.
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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