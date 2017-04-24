На Сумщине из психоневрологического интерната сбежала пациентка 15 мая из Свесского психоневрологического интерната исчезла пациентка Тимченко Надежда Александровна.

Об этом сообщили в местном отделении полиции, пишет Ямпіль.INFO.

Женщина 1944 года рождения. По словам работников заведения, она самовольно покинула интернат и исчезла в неизвестном направлении.