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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50232

На Сумщине подростку дали 7 лет за убийство

К 7 годам лишения свободы осужден 17-летний юноша за убийство товарища.

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении 17-летнего юноши, который лишил жизни своего товарища. По решению суда обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и назначено наказание - 7 лет лишения свободы.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что 20 июля 2016 года двое молодых людей в вечернее время приехали в гости к своему 35-летнему знакомому в с. Коровинцы Недригайловского района. В ходе застолья, когда все уже были изрядно навеселе, между хозяином дома и несовершеннолетним возникла ссора. Юноша более 20 минут кулаками «убеждал» мужчину в своей правоте, остановился только тогда, когда потерпевший потерял сознание. От полученных многочисленных травм мужчина скончался. Согласно заключению эксперта, потерпевшему нанесено около 25 ударов.

Как сообщил прокурор отдела ювенальной юстиции Евгений Кулич, пока решение суда еще не вступило в законную силу, обе стороны имеют время для его обжалования, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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