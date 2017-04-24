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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:24117

В Киеве арестовали сумчанина, который убил посетителя развлекательного заведения

По ходатайству Киевской местной прокуратуры №6 Печерский райсуд столицы избрал для 28-летнего сумчанина, который в одном из развлекательных заведений на ул. Московской ударом в голову убил 26-летнего посетителя, безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Происшествие произошло 15 мая 2017 года около 4 утра. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Сумской области спровоцировал ссору с другим посетителем, во время которой он ударил своего оппонента в голову, от чего последний упал на пол и не подавал признаков жизни.

Охрана заведения и другие посетители вынесли пострадавшего на свежий воздух и пытались оказать доврачебную помощь. Однако врачи скорой помощи, прибывшие по срочному вызову, констатировали смерть 26-летнего киевлянина.

Виновник трагедии пытался скрыться с места совершения преступления, однако был задержан работниками развлекательного заведения и нарядом полиции охраны.

Сейчас Киевской местной прокуратурой №6 задержанному, который, с его же слов, приехал в столицу из Сумской области заниматься бизнесом, сообщается о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). За совершенное ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Право Убийство
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