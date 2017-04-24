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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Завершилась гандбольная Лига Слобожанщины

Финальный тур Лиги Слабожанщина по гандболу среди любительских женских команд Украины проходил в 5-7 мая в спортивном комплексе «Импульс» г. Шостка.

В начале сезона участие принимали восемь команд, которые были разделены на две группы. Первую группу составили команды: ГК «Харьков», ГК «Зеньков» Полтавской области, ГК «Одесский регион» г. Одесса, ГК «Темп» Днепропетровская область. Вторая группа: ГК «Конотоп», ГК «Шостка», ГК «ДЮСШ-2» г. Киев, ГК «Сквира» Киевская область. Туры проходили в разных городах-участниках лиги. На последний тур не смогли доехать прошлогодний чемпион "Темп" и "Сквира".

По итогам финального тура чемпионом лиги стала команда ГК «Одесский регион», серебряные медали завоевала команда бывших и сегодняшних воспитанников отделения гандбола ДЮСШ М. Мамиашвили ГК «Конотоп», бронзовыми призерами стала команда из Киева ГК «ДЮСШ-2». ГК «Шостка» стал четвертым.

Все команды были награждены кубками и медалями. Лучшие игроки ценными призами. В конотопской команде лучшим игроком признана вратарь Вера Филисюк, в шосткинской – Анастасия Москаленко. В символическую сборную лиги попали Екатерина Кашука («Конотоп») и Евгения Сиденко («Шостка»).

Спорт Гандбол
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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