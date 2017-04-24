Покупки в Интернете трем жителям Сумщины стоили потери более 20 тысяч Чтобы сэкономить на приобретении товара житель Кролевца, Недригайловского района и роменчанка решили воспользоваться объявлениями на известном Интернет-ресурсе. И перечислив деньги так называемым продавцам, а ожидаемого так и не получили.

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 32-летняя жительница города. Женщина рассказала, что является частным предпринимателем и продает бытовую химию. И чтобы закупить некоторый товар по оптовой цене, решила воспользоваться всемирной сетью Интернет. На одном из сайтов нашла соответствующее объявление, связалась с продавцом и договорилась о закупке 35 упаковок подгузников для детей. Единственным условием было лишь оплатить предоплату в сумме 2500 гривен, перечислив которую, связь с продавцом была потеряна.

С подобными сообщениями в полицию обратились и 39-летний житель Недригайловского района и 55-летний кролевчанин. Мужчины также отправив предоплату за товар, потеряли связь с продавцами. И если один из них пытался сэкономить, воспользовались объявлениям в Интернете о продаже мотоблока, другой надеялся приобрести мопед «Альфа». Как результат - остались почти 18 000 гривен.

Сегодня по всем зарегистрированным фактам мошенничества работники полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители делают все возможное, чтобы установить злоумышленников, чтобы привлечь их к ответственности и советуют быть очень осторожными при приобретении товара в сети Интернет. Не перечисляйте деньги незнакомцам, а за товар лучше платите при его получении. Но если вы решились на покупку, требуйте от продавца копию паспорта, а для Интернет-магазинов - регистрационные документы предприятия. Указанные документы нужны для проверки соответствия банковских реквизитов данным продавца (мошенники обычно используют банковские карты посторонних лиц, поэтому обращайте внимание на расхождение между анкетными данными продавца и владельца карт счета), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.