На Сумщине полиция изъяла четверть кило марихуаны Работники полиции Сумщины за сутки обнаружили и изъяли наркотические средства у жителей области общим весом более двухсот пятидесяти грамм.

Оперативные работники полиции, во время проведения специальных мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, во время проведения оперативной закупки, у 32-летнего сумчанина обнаружили и изъяли 100 граммов марихуаны.

В Ромнах работники полиции задержали 29-летнего жителя города Конотоп, у которого тоже обнаружили и изъяли около 100 граммов марихуаны. У другого жителя Конотопа, 29-летнего мужчины, полиция изъяла шприц с тремя миллилитрами ацетилированного опия.

В городе Шостка полицейские остановили ранее судимого 57-летнего местного жителя, и во время проведения поверхностного осмотра обнаружили и изъяли у него 50 граммов марихуаны.

В Конотопе полицейские задержали 36-летнего жителя райцентра, у которого при наружном осмотре было обнаружено 5-мл медицинский шприц, наполовину заполненный ацетилированным опием.

По всем фактам обнаружения и изъятия наркотиков возбуждены уголовные производства по ст. 307 и ст. 309 Уголовного кодекса Украины. За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, законом предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы минимум на срок до трех лет. За сбыт, на котором «погорели» несколько задержанных с наркотиками, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.