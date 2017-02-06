Сумчан просят стучать на подпольные игровые автоматы

Все желающие выразить свое мнение по этому поводу или предоставить соответствующую информацию могут обратиться в указанные дни по адресу: г. Сумы, ул. Покровская, 9, с 10:00 до 12:00, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Оперативники Управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции и работники следственного управления полиции провели в Сумах 23 обыска в местах...
На Сумщине организованную группу из пяти человек разоблачили в занятии игорным бизнесом....
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На прошлой неделе патрульная полиция Сум обнаружила 3 факта деятельности игровых автоматов на территории города....
Сумские патрульные обнаружили функционирующие игровые автоматы....