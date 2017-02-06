Сумчан просят стучать на подпольные игровые автоматы 19 и 22 мая состоится личный прием граждан начальником Управления защиты экономики в Сумской области Николаем Сычом по вопросам функционирования на территории г.Сумы и области игорных заведений.

Все желающие выразить свое мнение по этому поводу или предоставить соответствующую информацию могут обратиться в указанные дни по адресу: г. Сумы, ул. Покровская, 9, с 10:00 до 12:00, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.