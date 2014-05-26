Вихідними у Сумах відзначать Дні Європи

7.

12:00

Майстер-класи від закладів професійної освіти м. Суми: з барильєфу (картини); з вінтажу (малюнки на склі); з декоративного оздоблення; з виготовлення прикрас; з експерс-зачісок; з фотомайстерності; з кулінарії.