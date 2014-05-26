Вихідними у Сумах відзначать Дні Європи

Програма розрахована на два дні – 20 і 21 травня.
План заходів з нагоди святкування Днів Європи в місті Суми з 20 по 21 травня 2017 року
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20 травня
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1.
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10:30-14:00
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Ярмарок товарів хенд-мейду
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по вул. Соборній
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2.
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11:00
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Інтерактивна виставка «Відкриваємо Європу разом»
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вул. Соборна, навпроти Муніципальної галереї
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3.
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11:30-12:00
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Парад європейських країн
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майдан Незалежності
вул. Соборна
сквер ім. Т. Г. Шевченка
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4.
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11:45
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Краєзнавчий квест «Sumyland»;
Змагання зі спортивного орієнтування «Європейський азимут»
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сквер ім. Т. Г.Шевченка
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5.
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12:00-13:00
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Урочисте відкриття «Містечка європейських інновацій»
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сквер ім. Т. Г.Шевченка
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6.
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12:00
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Показові виступи кадетського корпусу ім. Харитоненка
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Вхід до міського парку ім. І. Кожедуба
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7.
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12:00
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Майстер-класи від закладів професійної освіти м. Суми:
з барильєфу (картини);
з вінтажу (малюнки на склі);
з декоративного оздоблення;
з виготовлення прикрас;
з експерс-зачісок;
з фотомайстерності;
з кулінарії.
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Вхід до міського парку ім. І. Кожедуба
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8.
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13:00-15:00
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Робота «Містечка європейських інновацій»:
- інновації країн Європи;
- інсталяційні макети-пропозиції інновацій для міста Суми.
Куточок спікера в форматі «Відкритий мікрофон».
Робота мовних експрес-курсів (англійська, італійська, португальська, французька, датська, польська, іспанська та турецька)
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сквер ім. Т. Г.Шевченка
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9.
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14:00-14:30
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Відкриття фотовиставки «У пошуках надії: історії молодих мігрантів»
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Конгрес-центр СумДУ, вул. Покровська 9/1
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10.
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14:30-16:00
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Презентація міжнародного документального фільму «Уяви мир», що був знятий групою молодих людей із України, Грузії, Туреччини, Вірменії та Росії.
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Конгрес-центр СумДУ, вул. Покровська 9/1
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11.
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18:00
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Концерт «Музичний дарунок Європі»
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Сумська обласна філармонія
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12.
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Протягом дня
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День відкритих дверей: експозиція «Революція гідності і АТО: сумський вимір»
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Сумський обласний краєзнавчий музей
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13.
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Протягом дня
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Реалізація проекту «День вуличної музики»
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Покровська площа, біля «Альтанки» та ТЦ «Мануфактура»
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21 травня
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14.
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09:30-14:00
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Інтелектуальна спортивно-розважальна гра «Єврофутквест»
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міський парк ім. Кожедуба
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