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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Вихідними у Сумах відзначать Дні Європи

Вже традиційно у травні в Сумах відзначатимуть Дні Європи.

Програма розрахована на два дні – 20 і 21 травня.

План заходів з нагоди святкування Днів Європи в місті Суми з 20 по 21 травня 2017 року

20 травня

1.

10:30-14:00

Ярмарок товарів хенд-мейду 

по вул. Соборній

2.

11:00

Інтерактивна виставка «Відкриваємо Європу разом»

вул. Соборна, навпроти Муніципальної галереї

3.

11:30-12:00

Парад європейських країн

майдан Незалежності

вул. Соборна

сквер ім. Т. Г. Шевченка

4.

11:45

Краєзнавчий квест «Sumyland»;

Змагання зі спортивного орієнтування «Європейський азимут»

сквер ім. Т. Г.Шевченка

5.

12:00-13:00

Урочисте відкриття «Містечка європейських інновацій»

 сквер ім. Т. Г.Шевченка

6.

12:00

Показові виступи кадетського корпусу ім. Харитоненка

Вхід до міського парку ім. І. Кожедуба

7.

12:00

Майстер-класи від закладів професійної освіти м. Суми:

з барильєфу (картини);

з вінтажу (малюнки на склі);

з декоративного оздоблення;

з виготовлення прикрас;

з експерс-зачісок;

з фотомайстерності;

з кулінарії.

Вхід до міського парку ім. І. Кожедуба

8.

13:00-15:00

Робота  «Містечка європейських інновацій»: 

 - інновації країн Європи;

- інсталяційні макети-пропозиції інновацій для міста Суми.

Куточок спікера в форматі «Відкритий мікрофон».

Робота мовних експрес-курсів (англійська, італійська, португальська, французька, датська, польська, іспанська та турецька)

 сквер ім. Т. Г.Шевченка

9.

14:00-14:30

Відкриття фотовиставки «У пошуках надії: історії молодих мігрантів»

 Конгрес-центр СумДУ, вул. Покровська 9/1

10.

14:30-16:00

Презентація міжнародного документального фільму «Уяви мир», що був знятий групою молодих людей із України, Грузії, Туреччини, Вірменії та Росії.

 Конгрес-центр СумДУ, вул. Покровська 9/1

11.

18:00

Концерт «Музичний дарунок Європі»

Сумська обласна філармонія

12.

Протягом дня

День відкритих дверей: експозиція «Революція гідності і АТО: сумський вимір»

Сумський обласний краєзнавчий музей

13.

Протягом дня

Реалізація проекту «День вуличної музики»

 Покровська площа, біля «Альтанки» та ТЦ «Мануфактура»

21 травня

14.

09:30-14:00

Інтелектуальна спортивно-розважальна гра «Єврофутквест»

міський парк ім. Кожедуба
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«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
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«Фантастическая любовь и где ее найти» Саймона Эбауда ( Великобритания, США, 2016)
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«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:05
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:45 14:25 19:30
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:55 – 45 грн. 19:40 – 50 грн.
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«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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